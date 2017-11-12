Фотовыставка на тему ЗОЖ проходит около крупных заводов Минска

29 ноября на площадке у Минского тракторного завода открылась мобильная уличная фотовыставка «Вместе к здоровью!», героями которой стали простые жители Беларуси, выбравшие здоровый образ жизни. Инициатор мероприятия – Белорусское Общество Красного Креста (БОКК). С 10 по 17 декабря выставка будет размещена перед Минским заводом колесных тягачей (ст. м. Могилевская).

– Наш фотопроект «Вместе к здоровью!» – это истории не только про изменение образа жизни в сторону здорового, развитие личного потенциала, но и про взаимную поддержку, – отметила Татьяна Светлович, менеджер проекта БОКК «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни». – Мы рады, что наша инициатива получает положительный отклик и вызывает интерес у общества, СМИ. Вместе легче меняться к лучшему.

В открытии фотовыставки приняли участие представители администрации Партизанского района г. Минска, руководство БОКК, герои фотовыставки – волонтеры инициативных групп по здоровому образу жизни.

Волонтеры-инструкторы инициативных групп организовали для всех желающих мастер-класс по скандинавской ходьбе, а фотограф проекта Евгений Отцецкий провел по экспозиции экскурсию, к которой присоединились рабочие Минского тракторного завода и просто прохожие.

– Я живу в районе Тракторного завода, часто хожу здесь мимо сквера. Увидела стенды с фотографиями, стало любопытно, – поделилась посетительница фотовыставки Екатерина. – Хорошая идея! Прямо гордость за этих людей и за себя тоже. Я уже несколько лет как занимаюсь фитнесом, а недавно начала в бассейн ходить, подругу с собой беру. Не хочу закисать и жаловаться на болячки. Под одной из фотографий было написано, что здоровый образ жизни – это здоровое отношение к себе и окружающим. Очень верно сказано.

БОКК с 2014 года реализует проект «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни» при поддержке Швейцарского Красного Креста и в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Цель проекта – укрепление здоровья и изменение поведения жителей Беларуси в сторону здорового образа жизни.

Созданы и активно действуют 14 инициативных групп по здоровому образу жизни в малых городах и деревнях Витебской, Гродненской и Могилевской областей. В состав инициативных групп входят свыше 470 человек разного возраста, профессионального и социального статуса. Это активные люди, которые увлечены ЗОЖ и помогают другим изменить свое отношение к здоровью. Инициативные группы обучают население основам профилактики неинфекционных заболеваний, поддерживают тех, кто старается изменить свой образ жизни в сторону здорового, развивают велодвижение, скандинавскую ходьбу, проводят занятия по фитнесу, йоге, мастер-классы по здоровому питанию.