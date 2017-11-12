Банки Беларуси не планируют снижать ставки по кредитам

Банки пока не планируют снижать ставки для физических лиц, сообщил 11 декабря председатель правления Банка БелВЭБ Николай Лузгин.

Николай Лузгин отметил, что в начале 2017 года ставка была выше 20%. На данный момент ставки по востребованным на рынке продуктам составляют: потребительские кредиты - 14−15%, кредит на недвижимость - 13% (ставка рефинансирования плюс 2 процентных пункта), сообщает TUT.BY.

Однако дальнейшего снижения, по словам эксперта, пока не планируется: "В том числе — из-за высоких отчислений в фонд обязательных резервов. ФОР устанавливается по ресурсам в валюте, но вносится в белорусских рублях. Ситуация в банках складывается по-разному. У некоторых активы и пассивы в рублях, тогда это не так болезненно, у нас исторически сложилось, что активы и пассивы в основном в валюте. Рублей у нас до недавнего времени хватало, но после двукратного роста отчислений наметился дефицит".

Комментируя ситуацию с тем, что ставки по кредитам все еще выше инфляции, Николай Лузигн отметил, что зависимость ставок от инфляции косвенная: "Ставки по кредитам, конечно, зависят от инфляции, но не прямо. Начать надо со ставок по депозитам. У нас все хотят кредит по европейским ставкам, а депозит — по белорусским. То есть деньги взять в валюте под 5%, а положить — под 10%. Вначале банку надо привлечь ресурсы, а потом их размещать. Ставки по депозитам уже снизились — по валюте, к примеру, около 2% по долгосрочному безотзывному. Прибавьте к нему отчисления в фонд обязательных резервов, расходы банка… И нынешние ставки по валютным кредитам для юрлиц, 7−8%, уже не выглядят высокими. Это еще не европейские ставки, но разница уже не большая. По рублям ставки тоже резко упали, тем более тут ставка отчисления в ФОР льготная".

Эксперт также отметил, что, несмотря на снижение ставок с начала года, спрос резко не вырос. Поэтому проблема в экономике не из-за ставок, а из-за закредитованности и отсутствия нормального количества хороших проектов, резюмировал Николай Лузгин.

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