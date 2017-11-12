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11. 12. 2017

Банки Беларуси не планируют снижать ставки по кредитам

Банки пока не планируют снижать ставки для физических лиц, сообщил 11 декабря председатель правления Банка БелВЭБ Николай Лузгин.

Николай Лузгин отметил, что в начале 2017 года ставка была выше 20%. На данный момент ставки по востребованным на рынке продуктам составляют: потребительские кредиты - 14−15%, кредит на недвижимость - 13% (ставка рефинансирования плюс 2 процентных пункта), сообщает TUT.BY.

Однако дальнейшего снижения, по словам эксперта, пока не планируется: "В том числе — из-за высоких отчислений в фонд обязательных резервов. ФОР устанавливается по ресурсам в валюте, но вносится в белорусских рублях. Ситуация в банках складывается по-разному. У некоторых активы и пассивы в рублях, тогда это не так болезненно, у нас исторически сложилось, что активы и пассивы в основном в валюте. Рублей у нас до недавнего времени хватало, но после двукратного роста отчислений наметился дефицит".

Комментируя ситуацию с тем, что ставки по кредитам все еще выше инфляции, Николай Лузигн отметил, что зависимость ставок от инфляции косвенная: "Ставки по кредитам, конечно, зависят от инфляции, но не прямо. Начать надо со ставок по депозитам. У нас все хотят кредит по европейским ставкам, а депозит — по белорусским. То есть деньги взять в валюте под 5%, а положить — под 10%. Вначале банку надо привлечь ресурсы, а потом их размещать. Ставки по депозитам уже снизились — по валюте, к примеру, около 2% по долгосрочному безотзывному. Прибавьте к нему отчисления в фонд обязательных резервов, расходы банка… И нынешние ставки по валютным кредитам для юрлиц, 7−8%, уже не выглядят высокими. Это еще не европейские ставки, но разница уже не большая. По рублям ставки тоже резко упали, тем более тут ставка отчисления в ФОР льготная".

Эксперт также отметил, что, несмотря на снижение ставок с начала года, спрос резко не вырос. Поэтому проблема в экономике не из-за ставок, а из-за закредитованности и отсутствия нормального количества хороших проектов, резюмировал Николай Лузгин.
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Читать полностью:  https://news.tut.by/economics/571942.htmlЧитать полностью:  https://news.tut.by/economics/571942.html

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