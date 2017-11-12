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11. 12. 2017

В Вилейском районе после службы загорелась церковь

9 декабря загорелась церковь в деревне Речки Вилейского района, сообщает МЧС РБ.

В 11:28 сотрудники районного подразделения МЧС получили сигнал от настоятеля церкви, который сообщил о пожаре. К моменту приезда спасателй, здание церкви горело открытым пламенем. 

Пожар был локализован в 12:12, ликвидирован спасателями МЧС в 13-15. В результате пожара погибла кровля, перекрытие и имущество внутри здания.  

Происшествие произошло сразу после окончания службы, которая проводилась с 9 до 11 утра. Служители церкви и прихожане эвакуировались сами. Вынесено 5 икон и другие культурные ценности.

Причины пожара на данный момент устанавливаются. По одной из версий, проблема в нарушении правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. 

Церковь прихода Храма Святого Духа Молодечненской епархии Благочиния Долгиновского - деревянное, обложенное кирпичом с металлической крышей здание. Было реконструировано в 1991 году, историко-культурной ценностью не являлось. 

 

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