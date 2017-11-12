Кравченко: Беларусь и ЕС готовы к переговорам о базовом соглашении

Беларусь и ЕС готовы к переговорам о базовом соглашении, сообщил 11 декабря заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на форуме "Европейский союз и "Восточное партнерство": подходы к региональному сотрудничеству". Конкретные даты пока не называются.

Олег Кравченко отметил, что еврокомиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан заявил о готовности к старту обсуждения деталей будущего соглашения о партнерстве и сотрудничестве, сообщает Белта.

Такое заявление Йоханнес Хан сделал на встрече с премьер-министром в рамках белорусско-европейского инвестиционного форума в Люксембурге.

Олег Кравченко отметил положительность такого знака. По его словам, Беларусь давно готова начать переговоры о базовом соглашении с ЕС.

Однако договоренности о конкретной дате пока нет. Сторонам предстоит обсудить, какие позиции найдут отражение в документе, а также будет ли документ аналогичен базовым соглашениям, заключенным ЕС с другими партнерами.

Эксперт отметил: "Мы должны будем сесть за стол и посмотреть, что сможет сделать Европейский союз, что сможем сделать мы. Это будет переговорный процесс, поэтому сейчас рано об этом говорить".