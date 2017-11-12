Житель Витебска открыл магазин по продаже пиротехники на дому

У витебчанина, нелегально торговавшего пиротехникой, сотрудники милиции изъяли при обыске свыше 3,2 тыс. пиротехнических изделий.

Пиротехника находилась в квартире везде - в шкафах и на антресолях. Мебельная тумба в прихожей послужила своего рода витриной, где можно было выбрать петарды и фейерверки.

Клиенты предпримчивого продавца - подростки, обращались к нему в любое время, а затем рассказывали свои друзьям и знакомым о возможности приобрести пиротехнику. Таким образом, круг клиентуры увеличивался, сообщает sb.by.

Сигнал тревоги забили жильцы дома, которые слышали по вечерам взрывы. Отреагировав на на него, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних занялись поиском предпринимателя.

Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко сообщил, что владелец нелегального магазина, 40-летний витебчанин, ранее был индивидуальным предпринимателем.

В отношении мужчины составлены административные протоколы за нарушения правил торговли и оказания услуг населению, а также за незаконную предпринимательскую деятельность.

Помимо штрафов, витебчанин будет нести ответственность перед налоговой инспекцией.

"Это не единственный случай нарушения правил продажи пиротехнических изделий. На днях около 29 тысяч изделий пришлось изъять у полоцкого предпринимателя на Стрелецком рынке – за нарушение правил их хранения", - отметил Виталий Сапроненко.

Как сообщал Telegraf.by, пиротехника у нелегальных продавцов не прошла сертификацию и может быть опасна.