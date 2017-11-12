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11. 12. 2017

17 и 18 февраля в Минске пройдет тренинг по личным финансам

Как стать финансово независимым с любым уровнем дохода? Как начать зарабатывать миллион? Как накопить на квартиру со средней белорусской зарплатой? Эти и другие вопросы будут рассмотрены на семинаре "Управление личными финансами и правильное инвестирование". Спикер семинара - практикующий инвестор, ведущий финансовый консультант Консалтинговой Группы «Личный капитал» Виталий Рунцо.

Чтобы быть финансово независимым и иметь деньги на исполнение своих заветных желаний достаточно уметь правильно инвестировать то, что уже имеется. Вы должны создать финансовый ручеек в вашу сторону, который течет вне зависимости от того, сколько своего времени вы ему уделяете.

Для начала стоит составить личный финансовый план. Он поможет отслеживать и корректировать движение ваших денежных потоков. Это также позволит в течение года  ежемесячно откладывать  определенную сумму или воспользоваться инструментами для начального накопления капитала (сберегательные карты и депозиты, облигации и др.)

А в дальнейшем инвестировать и в потенциально более доходные финансовые инструменты. Ведь практически все имеющиеся в мире инструменты могут находиться в портфеле частного белорусского инвестора. Другой вопрос – это диверсификация, как сделать инвестиционный портфель защищенным от рисков: валютного, экономического, странового и других.

Если необходимо научиться при текущем доходе накапливать денежные средства  и потом их инвестировать, Виталий Рунцо на семинаре поможет:

1. Понять, куда уходят деньги, и навести порядок в личных финансах

2. Составить план приумножения своего капитала

3. Понять, как получать деньги на свои желания

Семинар будет о том, как распознать пирамиды, как понять риски и что необходимо сделать, чтобы начать накапливать капитал,  а потом  инвестировать его с умом.

Подробности и регистрация здесь.

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На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

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