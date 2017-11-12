В Минске усилят контроль за нелегальной торговлей

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец дал поручение ужесточить в Минске контроль за нелегальной торговлей у пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

На оперативном совещании в мэрии Андрей Шорец отметил, что появляется все больше точек нелегальной торговли, несмотря на проводимые рейдовые мероприятия. Он уверен, что предпринимаемых мер не достаточно и необходимо более жестко подходить к этому вопросу, сообщает БелТА.

Также, по его словам, необходимо информировать жителей столицы о рисках совершения покупок в нелегальных местах.

Нелли Гиндюк, главврач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии заметила, что покупка продукции, не прошедшей лабораторный контроль, без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, может иметь негативные последствия.

При несанкционированной торговле из транспортного средства или непосредственно с земли, продавцы не имеют личной медицинской справки о состоянии здоровья.

"Употребление в пищу продуктов, приобретенных в местах несанкционированной торговли, создает опасность для жизни и здоровья: приводит к пищевым отравлениям, заражению вирусными, бактериальными инфекциями, паразитарным заболеваниям, может вызвать тяжелые расстройства желудочно-кишечного тракта", - подчеркнула Нелли Гиндюк.

К рейдам по местам нелегальной торговли привлекаются представители Министерства по налогам и сборам, Центра гигиены и эпидемиологии, правоохранительных органов, районных администраций.

По данным управления торговли и услуг Мингорисполкома, с начала 2017 года составлено более 1500 протоколов, предусмотрены штрафы от 5 до 50 базовых величин.

Административная ответственность за реализацию товаров с рук, лотков, тележек, автомобилей, а также с использованием иных приспособлений в местах, запрещенных законодательством, предусмотрена частью 8 статьи 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Влечет наложение штрафа на физических лиц в соответствии с частью 1 статьи 21.14 КоАП также загромождение улиц, площадей, дворов и других земель общего пользования.