Впервые в Беларуси проходит конкурс «Бульбашъ. Амбасадар брэнда»

В «DoubleTree by Hilton» прошел полуфинал конкурса бартендеров «Бульбашъ. Амбасадар брэнда», в котором приняли участие профессионалы со всей страны. Уникальность конкурса состоит в возможности не только получить ценные призы, но и обрести статус, позволяющий влиять на культуру пития в ходе совместной работы с брендом национального масштаба. Кроме того, амбассадор будет представлять ООО «Завод Бульбашъ» как внутри страны, так и за ее пределами. Приглашенным международным судьёй в конкурсе выступает один из лучших барменов России — Евгений Шашин.

Мероприятие приурочено к выходу нового продукта Clubber by Bulbash®, который, благодаря своим вкусовым особенностям, является идеальным ингредиентом для коктейлей.

Конкурс состоит из нескольких этапов: написание теста на знание продукта и миксологии, творческое задание и финальный авторский коктейль, который оценит жюри. Бартендеры смогут проявить себя не только с профессиональной стороны, но и покажут коммуникативные способности и харизму, необходимые для посла бренда. Поэтому после объявления финалистов, каждый счастливчик должен будет придумать уникальный и современный ритуал употребления водки. Возможно, один из них станет новой традицией. За творчеством финалистов можно следить по хэштегам #бульбашъ_амбасадар, #ритуалбульбашъ в социальных сетях facebook и instagram, начиная с 8 декабря.

«Идя в ногу со временем, бренд Бульбашъ стремится говорить с современными белорусами на одном языке, — отмечает начальник отдела стратегического маркетинга Татьяна Мазурчик. — В будущем ему в этом поможет сотрудничество с человеком, разделяющим ценности бренда, — бартендером, который станет амбассадором и вместе с компанией станет решать важные и интересные задачи. За последние несколько лет барменская культура в Беларуси достигла определенного уровня: открываются новые заведения, завоевываются международные премии, восходят локальные звезды. Однако для белорусских бартендеров существует «потолок» профессионального роста. Представлять интересы поставщика или производителя, быть послом бренда — это уникальная возможность для бармена. В Беларуси отсутствует большое количество алкогольных брендов международного уровня. Одним из исключений является ООО «Завод Бульбашъ» с долей экспорта в объеме продаж около 38%. В 2016 году компания заняла 5 место в мире среди самых быстрорастущих водочных брендов».

Уже с начала 2018 года амбассадор начнет работу с заводом как внутри страны, так и за ее пределами.