14 декабря Белорусский детский фонд проведет акцию «Наши сердца – детям»

Накануне Нового года и Рождества Белорусский детский фонд уже в 27 раз проводит республиканскую благотворительную акцию «Наши сердца – детям», которая проходит в рамках общереспубликанской акции «Наши дети».

14 декабря 2017 года на первый и самый массовый праздник в Минск по приглашению Фонда приедут дети-сироты, воспитывающиеся в детских домах семейного типа.

В этот раз праздник будет необычным: все новогоднее представление пройдет на льду, даже Дед Мороз и Баба Яга станут на коньки.

Детей ждет развлекательная программа: конкурсы и игры, показательные выступления юных воспитанников школы олимпийского резерва по фигурному катанию, новогоднее ледовое представление и мастер-классы от юных фигуристов и их тренеров, массовое катание для всех гостей праздника. Завершится мероприятие вручением новогодних подарков.

Белорусский детский фонд проводит благотворительную новогоднюю акцию «Наши сердца – детям» совместно со специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках при участии волонтерского клуба Белорусского государственного университета культуры и искусств СЛОН.

Праздничное мероприятие состоится 14 декабря к 11.00 в «Ледовом дворце» по адресу: г. Минск, проезд Каролинский, 5.

В последующие дни Белорусский детский фонд посетит детские отделения больниц Минска: 22 декабря - детское отделение РНПЦ психического здоровья, 26 декабря - детское ожоговое отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи, 27 декабря - детское травматологическое отделение 6-ой городской клинической больницы, 28 декабря - Республиканский детский кардиологический центр РНПЦ «Кардиология», и другие.