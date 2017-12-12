Руководство спецучилища в Могилеве обвиняется в избиении несовершеннолетних

По обвинению в превышении служебных полномочий задержаны и заключены под стражу директор могилевского спецучилища закрытого типа № 2 и его заместитель. Следствием установлено, что обвиняемые избили несовершеннолетних учащихся. Уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК РБ расследует УСК по Могилевской области.

26 ноября шестеро парней убежали из могилевского спецучилища. Сотрудники училища нашли их и вернули в учреждение, а после этого избили. В результате случившегося один несовершеннолетний попал в больницу с закрытым переломом позвоночника, а пятеро других получили телесные повреждения, сообщает TUT.by.

По словам официального представителя областного УСК Оксаны Соленюк, в ходе следствия установлено, что обвиняемые, выясняя у подростков причины побега с территории училища, избили подростков, а затем незаконно поместили их в комнату, ограничив свободу.

Елена Щавликова, мать подростка, попавшего в больницу, о травме узнала от медиков. Ее сын, 16-летний Андрей попал в спецучилище 26 октября за вскрытие чужой машины и кражу панели приборов. Правонарушение они совершили вместе с одноклассником. Подростки были приговорены к полугоду ограничения досуга — с 21.00 до 07.00 они должны были находиться дома. Андрей не соблюдал режим, поэтому инспектор по делам несовершеннолетних направил материалы в суд, чтобы поместить подростка в спецучреждение. В СПТУ № 2 Андрей пробыл месяц.

В разговоре с матерью Андрей рассказал о том, что в спецучилище регулярно происходили избиения, запрещались звонки, письма, передачи.

Остальные пять подростков сейчас они находятся в училище под круглосуточным присмотром инспекторов по делам несовершеннолетних, чтобы никто из сотрудников училища не смог давить на них при даче показаний.

Заместитель директора по воспитательной работе СПТУ № 2 Алла Дикова смогла прокомментировать лишь случай побега 26 ноября.

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