Ученые обнаружили связь между едой и настроением

Различные продукты влияют на настроение людей разных возрастов по-разному, выяснили ученые ученые из Бингемтонского университета (США). Результаты исследования опубликованы на портале MedicalXpress.

Исследование показало, что в возрасте 18-29 лет людям необходимо употреблять больше мяса. Этот продукт позволяет добиться наличия в мозге большего числа предшественников нейромедиаторов и дофамина, улучшающего настроение, сообщает Lenta.ru.

После 30 лет ученые рекомендуют для позитивного настроения употреблять больше содержащих антиоксиданты фруктов. А также не употреблять продукты, неправильно стимулирующие симпатическую нервную систему. Например, кофе.

Диетолог Роб Хобсон из Великобритании отметил, что уровень сексуального желания также во многом зависит от употребляемых продуктов.

По его словам, продукты с высоким содержанием витамина D, употребляемые на завтрак, повышают либидо. Это грибы, яйца, скумбрия и обогащенные сухие завтраки.

Американские психологи утверждают, что эмоциональная привязанность к пище, воспринимаемой как часть семейной и культурной традиций, а не как к элементу компенсации стресса, в 90 % случаев помогает избежать переедания.