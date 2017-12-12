Новогодний фейерверк в Минске продлится 15 минут

15 минут будет длиться новогоднее музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу в Минске. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Шестаков.

На главной праздничной площадке у Дворца спорта с 23:00 31 декабря до 4:00 1 января состоится программа "С Новым годом, столица!". Праздничный фейерверк начнется в 1:30.

В Минске будут организованы 22 открытые праздничные площадки. В прадзничных концертах выступят творческие коллективы и белорусские эстрадные исполнители с новогодними и рождественскими песнями. "Калядны кірмаш" возле Дворца спорта продлится до 4:00 1 января.

Во всех районах Минска пройдут Рождественские ярмарки, новогодние представления, физкультурно-спортивные праздники, спектакли.

23 декабря в столице пройдет театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, которое завершится танцевальным флешмобом. Мероприятие, в котором примут участие более 800 сказочных персонажей, охватит пл. Независимости, пр. Независимости, ул. Ленина, пр. Победителей.

Начало представления планируется на 17:00. Завершится оно возле Дворца спорта. На экране ТРЦ "Галерея Минск" можно будет наблюдать за происходящим.

25 декабря на территории Верхнего города состоится открытие новогоднего проекта "Новогодние приключения в стране волшебства". Ежедневно в 17:00 и 20:30 вплоть до 5 января можно будет посмотреть на представления и интерактивные игровые программы.