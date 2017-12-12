В проекте #Паскарэнне появился приз для “хантеров” - 2000 рублей

Национальный интерактивный конкурс в формате реалити-шоу #Паскарэнне набрал обороты. 115 проектов уже подано для участия в конкурсе. Теперь достаточно привлечь в конкурс проект и участвовать в розыгрыше дополнительных 2000 рублей.

Как выиграть #Паскарэнне, когда нет крутой идеи? Найди креативного друга и стань хантером его проекта.

Кто такой "хантер"? Человек, который нашел и посоветовал создателю проекта участвовать в конкурсе.

Onliner.by, Talaka, Gurtam и velcom объявляют 2 приза по 1 000 рублей для охотника за светлыми головами.

Что надо сделать?

Зайти на go.talaka.org/paskarennie2017 и нажать красную кнопку “Стань хантером”

Скопировать персональную ссылку хантера (выделена жирным), разослать друзьям в социальных сетях и пригласить их опубликовать проект

Если проект выиграет в одной из номинаций, хантер получит 1 000 рублей. А если в двух — 2 000 рублей. Это неприкосновенные деньги для хантеров, которые не входят в призовой фонд.

Сколько время осталось для подачи проектов? До 23.59 20 декабря 2017 года. Неполных 6 дней. Высокий интерес к участию в конкурсе (115 опубликованных проектов) заставил организаторов пересмотреть сроки и продлить прием заявок.

#Паскарэнне – конкурс белорусских проектов в самом широком значении: от социальных и городских до предпринимательских и технологических. Победителей ждет призовой фонд в размере 4000 рублей и специальные подарки от партнёров конкурса.

В номинации velcom “Комфорт” участников ждет современный смартфон с подключенным одноименным тарифным планом. Критерием оценки будет внимание создателей проектов к комфортным переменам в жизни белорусов, также как это делают тарифы линейки “Комфорт”.

Компания Gurtam подарит победителю номинации “Проект будущего” модный и полезный гаджет – смарт-часы.