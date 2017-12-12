Кандидаты в депутаты на местных выборах обязаны декларировать доходы за 2016 год

Кандидаты в депутаты на выборах в местные Советы 28-го созыва должны будут представить декларации о доходах за 2016 год. Об этом сообщили сегодня, 12 декабря, на заседании Центризбиркома Беларуси.

Кандидаты в депутаты областных, Минского городского, районных и городских, городов областного подчинения советов имеют обязанность в соответствии с законодательством декларировать свои доходы и имущество при выдвижении на выборную должность, сообщает БелТА.

Сегодня на заседании Центризбиркома было принято постановление, в котором содержится положение о том, что кандидаты должны декларировать свои доходы за 2016 год, а не за 2017-й.

Это связано с тем, что выдвижение кандидатов на местных выборах было начато в декабре 2017 года и закончится 8 января 2018 года. Поэтому ЦИК считает неверным положение, когда одни кандидаты декларируют свои доходы за 2016 год, а другие - за 2017-й.

Как было отмечено на заседании, в Избирательном кодексе Беларуси закреплен принцип равенства всех участников избирательного процесса, в том числе - кандидатов в депутаты.