ОКР одобрил: российские спортсмены едут на Олимпиаду-2018

Как сообщал Telegraf.by, сборная России была отстранена МОК от участия в Олимпийских Играх – 2018 в Пхенчхане, в связи с допинговым скандалом.

Принимать участие в соревнованиях на Олимпиаде в Южной Корее смогут только те российские спортсмены, которые не были уличены в применении допинга. В случае их победы гимн РФ исполняться не будет.

Ранее Владимир Путин высказывал мнение о том, что решение о поездке на Олимпиаду должен принимать каждый спортсмен, бойкотировать игры нет необходимости.

Решение спортсменов одобрили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивает, что власти поддерживают идею участия в Олимпийских играх.