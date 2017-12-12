ОКР одобрил: российские спортсмены едут на Олимпиаду-2018

Все участники Олимпийского собрания Олимпийского комитета России проголосовали в поддержку заявления российских спортсменов, которые приняли решение выступить на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщила пресс-служба ОКР.
Как сообщал Telegraf.by, сборная России была отстранена МОК от участия в Олимпийских Играх – 2018 в Пхенчхане, в связи с допинговым скандалом.
Принимать участие в соревнованиях на Олимпиаде в Южной Корее смогут только те российские спортсмены, которые не были уличены в применении допинга. В случае их победы гимн РФ исполняться не будет.
Ранее Владимир Путин высказывал мнение о том, что решение о поездке на Олимпиаду должен принимать каждый спортсмен, бойкотировать игры нет необходимости.
Решение спортсменов одобрили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивает, что власти поддерживают идею участия в Олимпийских играх.
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