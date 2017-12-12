Минский таксист с "хитрыми" тарифами повез пассажирку по счетчику в милицию

Пассажиры в Минске попали в очередную конфликтную ситуацию с таксистами из-за завышенных тарифов. После разговора на повышенных тонах в салоне такси дело закончилось поездкой в милицию.

По сообщению участницы одного конфликта Марины, которая взяла такси у ж/д вокзала, водитель не назвал тариф в начале поездки и спрятал счетчик от глаз пассажирки. По прибытии на ул. Рафиева, он озвучил сумму за проезд в размере в 41 рубль. В этот же момент появился и бейдж с тарифом, и таксометр.

Марина отказалась платить такую сумму, в результате таксист заблокировал двери авто и повез пассажирку в отделение милиции. Сумма оплаты проезда за время поездки в милицию выросла до 52 рублей, сообщает Onliner.by.

Тигран попал в неприятную ситуацию в начале октября 2017 года. Сев в такси около "Минск-Арены", он проехал до пр. Дзержинского. Водитель потребовал 37 руб. Пассажир отказался платить такую сумму за 10-минутную поездку. В ответ таксист вызвал милицию. Пришлось ехать в отделение.

"В патрульной машине я продолжил свою тактику спокойного поведения, - отметил Тигран. - Бесконфликтно уточнил: нужно ли мое присутствие, если моя личность установлена, предоставил паспорт. Милиционеры согласились на мои аргументы. Сказали, знаем об этих историях с таксистами, но ничего не поделаешь — закон на их стороне. Как я понял из разговора, подобный вызов — далеко не единственный, такова тактика водителей. В здании опорного пункта мне сообщили, что я больше не нужен. Позже пришла повестка в суд на предварительное слушание дела. Я не смог явиться на это заседание. Предполагаю, доведение неоплаты до суда и взыскание денег с пассажиров таким образом — тоже часть новой тактики некоторых таксистов».

По законодательству, водитель-ИП, если принимает заказ не через диспетчерскую службу, имеет право сам устанавливать расценки на свои услуги. Пределы этих расценок не отражены. Некоторые таксисты пользуются лазейкой в законодательстве и при отказе оплаты проезда вызывают милицию и пытаются взимать деньги через суд.