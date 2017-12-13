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13. 12. 2017

На рынке труда в Минске наиболее востребованы медсестры, врачи и инженеры

Медсестры, врачи и инженеры были наиболее востребованы на столичном рынке труда в ноябре. Такие данные опубликованы в обновленном списке управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

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По состоянию на 1 декабря 2017 года работодателями заявлено 553 вакансии медсестер, 450 — инженеров, 417 — врачей-специалистов и 564 вакансии специалистов различной квалификации, 

В списке наиболее востребованных работников также продавцы (362 вакансии), повара (313), уборщики помещений (281), каменщики (256), водители (244), маляры (235), директора (200), штукатуры (186), электромонтеры (179), воспитатели (171), контролеры-кассиры (166), электрогазосварщики (156), сотрудники ресторанов быстрого обслуживания (140), грузчики (141), фармацевты (136), швеи (134), монтажники строительных конструкций (135), плотники-бетонщики (129), слесари механосборочных работ (128), фельдшеры (124), столяры (108), санитарки (101). 

В период с января по ноябрь 2017 года в службу занятости Минска для поиска работы обратились 25 031 человек, из них 17 178 безработных. На конец ноября в Минске 10 397 безработных имели право на получение пособия, средний размер которого составил 24,87 рубля.
 
Уровень официальной безработицы на этот же период составил 0,2% экономически активного населения Минска (за месяц снижение на 0,1 процентного пункта). С начала 2017 года на постоянную и временную работу устроены 12 604 человека, в том числе 6 918 безработных. 

Количество заявленных вакансий на предприятиях города на 1 декабря 2017 года составило 12 572, из них 7 320 - для рабочих. 

 
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