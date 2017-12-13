Белорусы в десять раз увеличили объем потребляемого LTE-трафика

Накануне двухлетия запуска технологии LTE Advanced в Беларуси, компания beCloud подводит итоги работы одного из крупнейших телекоммуникационных проектов страны и объявляет о дальнейших планах развития сети.

Первый инфраструктурный оператор Беларуси фиксирует внушительный рост объема трафика 4G (LTE). За последние шесть месяцев (с 1 июня 2017 года) пользователи высокоскоростного интернета четвертого поколения сгенерировали в десять раз больше трафика по отношению к этому же периоду в 2016 году. С 2,4 тысяч терабайт данный показатель увеличился до 24 тысяч терабайт. Общий объем трафика на декабрь 2017 года составил 37 тысяч терабайт.

Взрывной рост объемов загруженных данных технические специалисты beCloud объясняют возросшим пользовательским интересом к технологии, количеством запущенных в коммерческую эксплуатацию базовых станций как в Минске, так и в регионах Беларуси, а также расширением LTE-сети. Только за последний месяц в сеть было включено более 100 новых базовых станций как в крупных городах, так и мелких населенных пунктах страны. 4G появилось и продолжило расширять присутствие в Жодино, Столине, Поставах, Волковыске, Слуцке, Слониме, Свислочи, Толочине, Глубоком, Боровлянах, Гатово, Горках и еще в сорока белорусских городах.

«В Беларуси уже работает более 840 базовых станций четвертого поколения, в том числе двухдиапазонные станции 1800+2600 МГц. В будущем году мы планируем увеличить количество станций почти в два раза. Наши амбициозные планы подтверждаются результатами работы в 2017-ом году. Благодаря эффективной работе команды специалистов beCloud, Huawei и Ericsson нам удалось опередить ранее озвученные сроки строительства сети в разы и в кратчайшее время построить такое количество базовых станций, которое ни вводил в эксплуатацию ни один телекоммуникационный оператор Беларуси», – отметил генеральный директор инфраструктурного оператора Сергей Поблагуев.

Процент охвата населения увеличился до 68,5%, более чем на четверть увеличился и процент покрытия LTE-сети. Часы наибольшей нагрузки работы сети - временной период с 20.00 до 02.00, в это время пользователи LTE загружают наибольшее количество трафика.

Напомним, компания beCloud работает в Беларуси по модели инфраструктурного оператора. Техническими специалистами компании был изучен опыт нескольких десятков стран (Швеции - операторы Svenska UMTS-Licens AB, 3G Infrastracture Services AB, Net4Mobility, США – Ligado Networks, Великобритании – Moble Broadband Network Ltd., Китая – China Unicom, China Telecom, в России операторами МТС, Мегафон и Вымпелком в 35 регионах осуществляется совместное использование радиочастотного спектра и инфраструктуры).

В масштабе Беларуси данная модель позволяет предоставлять абонентом более качественные услуги связи, снизить капитальные и операционные затраты на строительство сети, и, как следствие, снизить себестоимость оказываемых услуг пользователям в среднем на 20-40%, уменьшить сроки развертывания сети, повысить эффективность использования радиочастотного спектра и создать равные возможности для всех операторов электросвязи в условиях ограниченности доступного радиочастотного спектра.

В Беларуси услуга 4G, работающая на основе сети LTE от beCloud, доступна абонентам мобильных операторов МТС и life:).