Компании Intel и ThinkPad подарили голос профессору Стивену Хокингу

Латеральный амиотрофический склероз – болезнь, поражающая нервную систему и постепенно парализующее мышцы. Этим недугом страдает и гениальный физик Стивен Хокинг. После того, как болезнь лишила его возможности писать и говорить, он вынужден был прибегнуть к современным технологиям, которые позволили ему продолжать исследования и создавать научные труды.

В 2015 году компания Intel разработала систему АСАТ, которая помогла людям, страдающим заболеваниями двигательных нейронов, значительно облегчить повседневную жизнь. Стивен Хокинг не мог ограничиться одной программой – ему был нужен удобный компьютер. Им стал конвертируемый планшет Lenovo ThinkPad X220t, который приспособили к специфическим потребностям пользователя.

Планшет легко крепился к инвалидному креслу, работал с высокой скоростью и был оборудован дисплеем, на котором изображение оставалось ярким даже при солнечном свете. Каждые пару лет компания Lenovo обновляет компьютер ученого. Сегодня он пользуется ноутбуком ThinkPad Yoga 260. Специалисты продолжают работать над новой цифровой системой, которая будет еще более точно улавливать движения и оперативно их распознавать.

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