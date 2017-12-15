В Минске открылась «Выставка одного шедевра»

14 декабря 2017 года в Национальном художественном музее Республики Беларусь состоялось празднование 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Республикой Беларусь.

В этот же день в главном художественном музее страны открылась уникальная «Выставка одного шедевра», цель которой – объединить мир искусства и высокотехнологических решений южнокорейского компании LG Electronics, которая своей деятельностью содействует развитию экономических и культурных отношений Беларусь – Корея. В ходе мероприятия в Минске впервые был презентован новый инновационный телевизор ультра премиальной линейки LG SIGNATURE OLED TV W, который впоследствии был преподнесен в качестве подарка Национальному художественному музею Беларуси.

В беларуско-корейском празднике принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси Ким Енг Хо. Он поздравил всех с торжественной датой и подчеркнул, что за 25 лет с момента установления отношений между двумя государствами укрепились и существенно расширились экономические, научно-технические, образовательные и культурные связи. Ким Енг Хо также отметил, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем история беларуско-корейских отношений была такой же насыщенной и содействовала всестороннему развитию обеих стран.

Поддержка художественной культуры – важная часть взаимоотношений между государствами. В этот день в Национальном художественном музее Беларуси открылась уникальная «Выставка одного шедевра», которая представляет собой симбиоз технологий и искусства. Всемирно известный шедевр Ивана Хруцкого «Портрет неизвестной с цветами и фруктами», который в числе 25 других полотен художника хранится в национальном музее, был представлен одновременно в реальном и цифровом формате на экране инновационного LG SIGNATURE OLED TV W. Новый телевизор компании LG и сам является шедевром: то, как он выглядит и насколько качественно передает цвета, делает его скорее предметом искусства, чем привычным гаджетом для просмотра ТВ.

Шедевральность LG SIGNATURE OLED TV W начинается уже с дизайна. Легкий, практически воздушный, кажется, что телевизор левитирует в воздухе. Толщина панели составляет всего 2,57 мм! Минималистичный дизайн «Изображение на стене» продолжает философию бренда «Меньше значит больше». В LG SIGNATURE W отказались от всего, что могло бы утяжелить дизайн, чтобы подчеркнуть красоту самого экрана и не отвлекать внимание от великолепного изображения.

А картинка, воспроизводимая на экране нового телевизора LG – это верх современных телевизионных технологий. И у гостей мероприятия была возможность в этом убедиться. Благодаря уникальной технологии OLED или дисплею на органических светоидах, полотно Ивана Хруцкого на экране нового LG SIGNATURE OLED TV W сложно отличить от оригинала: многослойная, живая и насыщенная палитра выгодно раскрывается на темном фоне, формируя глубокое реалистичное изображение. Секрет кроется в том, что OLED-панель состоит из органических пикселей, каждый из которых имеет собственную силу свечения, цвет и оттенок в каждый момент времени. Пиксели OLED называют «излучающими», и именно благодаря им яркость OLED-дисплея контролируется попиксельно.

Технология OLED также позволяет добиться идеального черного цвета. Происходит это за счет того, что каждый пиксель OLED-экрана — это крошечный органический светодиод, который генерирует собственный свет и цвет, или не генерирует их вовсе, если это нужно. Поэтому, когда часть изображения черная, соответствующие пиксели на OLED-экране попросту отключаются. И поскольку темнее, чем отсутствие света быть не может, говоря об OLED-телевизорах, говорят о той самой «бесконечной контрастности». Такой экран способен максимально естественно и натурально показывать изображения, где яркие детали соприкасаются с тёмным фоном.

Действительно, к LG SIGNATURE OLED TV W легко применить слово «шедевральность»: этот телевизор возводит высокие технологии в ранг искусства и позволяет воспринимать привычные вещи на более глубоком уровне. Так, на OLED-экране можно досконально рассмотреть характерную для академического письма склонность Хруцкого к скрупулезному выписыванию деталей и иллюзорной передаче материальности предметов. Легкий полупрозрачный шарфик вокруг шеи женщины – действительно воздушный, а стакан с водой – как реальный, протянешь руку – и сможешь сделать глоток.

Эффект полного погружения в происходящее на экране еще больше усиливается за счет непревзойденного качества звука на базе технологии Dolby Atmos. В LG SIGNATURE W динамики направлены вверх, что обеспечивает более равномерное рассеивание звука в пространстве, а высокие и низкие частоты передаются более отчетливо. Помните тот объемный обволакивающий звук, который мы привыкли слышать в кинотеатре? Именно таким кинематографическим звуком и оснащен OLED TV W.