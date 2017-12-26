Новости национального конкурса проектов #Паскарэнне.

20 декабря завершился этап подачи заявок для участия в национальном интерактивном конкурсе в формате реалити-шоу #Паскарэнне. Из 216 поданных заявок во второй этап конкурса – этап реализации – удалось пройти 109 проектам.

Во второй этап конкурса прошли все проекты, которые соответствуют следующим критериям: определены цель, идея и решение проекта, есть конкретные этапы реализации, оценены необходимые ресурсы, собрано не менее 25 отметок “Важно”, проектная команда состоит из двух и более человек, проект не преследует политических целей, при реализации не будет нарушено законодательство.

Среди проектов, которые прошли во второй этап, замыслы из совершенно разных сфер: культура, экология, городская среда, технологии, спорт, благотворительность, семья и дети. Все эти разнообразные проекты объединяет одно: шансы на реализацию любого проекта могут значительно возрасти, если у проекта появится ментор.

Ментор проекта – это своего рода советник, который следит за развитием проекта и помогает проектной команде своими знаниями и опытом. В конкурсе проектов #Паскарэнне появилась возможность пройти экспресс-курс по основам менторинга и попробовать себя в роли ментора для команд-участников проекта.

Курс бесплатный, проходит дистанционно, в виде email-рассылки с уроками и домашними заданиями. Он состоит из 15 уроков. Пять первых рассказывают об особенностях работы ментора, о месте менторинга (наставничества) среди консультационных профессий и о том, какая компетентность вам потребуется, чтобы успешно обучать своих подопечных. Вторая часть - из 10 уроков - тренирует базовые навыки, необходимые ментору для работы. Эти навыки помогают устанавливать контакт с учениками, создавать атмосферу взаимного доверия и поддерживать мотивацию и работоспособность учеников во время работы.

Для того, чтобы принять участие, необходимо договориться с любым из проектов конкурса #Паскарэнне о том, что вы будете сопровождать его в роли ментора по такой-то теме (темы могут быть как специализированными - маркетинг, SMM и т.п. - так и генеральными: построение бизнеса, управление проектом и т.п.). После чего сообщить об этом организаторам конкурса. Организаторы вышлют вам ссылку на форму подписки на курс.

Те участники, кто дойдет до конца курса, выполнит все задания и доработает со своей командой до завершения конкурса, вне зависимости от результатов получат возможность пройти супервизию своей работы у его автора.

Победителей конкурса #Паскарэнне ожидает призовой фонд в размере 10 000 рублей, а также специальные подарки от партнёров конкурса. В номинации velcom “Комфорт” участников ждет подарок – современный смартфон с подключенным одноименным тарифным планом. Компания Gurtam подарит победителю номинации “Проект будущего” модный и полезный гаджет – смарт-часы.