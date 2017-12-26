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26. 12. 2017

Компания Softprom by ERC стала дистрибьютером Lenovo Data Center Group в Беларуси и Грузии

Компании Lenovo и Softprom by ERC, дистрибьютор информационных технологий и электротехники в Украине, подписали соглашение, по которому последняя становится официальным дистрибьютером Lenovo Data Center Group в Беларуси и Грузии. Компания Softprom by ERC будет выполнять отвечать за продвижение и дистрибуцию линейки серверного оборудования компании Lenovo в этих странах.

Softprom by ERC – Value Added Distributor в странах СНГ и Восточной Европы, которому доверяют более 1000 партнеров. Компания основана в 1999 году и сегодня представлена на территории Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Украины и Польши.

Lenovo сегодня занимает первое место в мировом рейтинге удовлетворенности заказчиков и надежности серверов на архитектуре x86. Компания может похвастаться обширным портфелем оборудования для центров обработки данных. Среди решений компании – серверы, системы хранения данных, сетевые устройства, софт, сервисы, а также новые торговые марки ThinkSystem и ThinkAgile.

Вместе продукты ThinkSystem и ThinkAgile создают базу дата-центра будущего: простого, динамичного и гибкого, который готов подстраиваться под потребности пользователя. 

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