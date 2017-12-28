Сбербанк достроит здания у цирка вместе с австрийцами

Группа Сбербанк доверила австрийской компании Alpine достроить комплекс зданий у минского цирка, больше известном как экс-«Кемпински». Объект возведут по современным технологиям до конца 2020 года, рассказали в пресс-службе банка.

Австрийская компания выбрана подрядчиком комплекса. Ей предстоит реализовать выбранную концепцию и довести проект до сдачи в эксплуатацию. Строительство объекта планируется вести с использованием передовых технологий.

Компания Alpine основана в 1965 году и специализируется на возведении жилых, общественных и промышленных объектов и коммуникаций. Среди знаковых объектов – «Аллианц Арена» в Мюнхене и Бакинский Кристальный зал. Многие проекты австрийский подрядчик сейчас реализует в России.

Ранее Группа Сбербанк приобрела доли в уставном фонде у компании «Элит Эстейт», выступавшей заказчиком строительства. Новый владелец погасил долги на 50 млн. долларов, которые накопились перед белорусскими банками БПС-Сбербанком, Белинвестбанком и Банком ВТБ (Беларусь).

«БПС-Сбербанк выступил проводником знакового проекта для банковской сферы с точки зрения механизма позитивного урегулирования проблемных активов, не имевшего аналогов в банковском сообществе. В результате Группа Сбербанк вернула в финансовую систему Беларуси более 50 млн. долларов, а город получил гарантии, что объект будет достроен точно в срок и по современным технологиям. Группа Сбербанк привлекла строительную компанию с мировым именем, в том числе для того, чтобы гармонично интегрировать объекты комплекса в городское пространство», – отметил исполнительный директор БПС-Сбербанка Анатолий Вечерка.

Объем дополнительных инвестиций в возведение комплекса будет сопоставим с тем, что было потрачено на погашение проблемной задолженности. Новый владелец планирует создать один из лучших объектов на рынке коммерческой недвижимости, используя современные пространственные решения. На объекте уже ведутся строительные работы.

Развитие прилегающей к комплексу территории планируется осуществить с учетом мнений и пожеланий горожан.

ОАО «БПС-Сбербанк» входит в топ-3 крупнейших банков Беларуси по размеру активов. Чистая прибыль банка по итогам третьего квартала 2017 года по МСФО составила $29,7 млн. БПС-Сбербанк выступает одним из ключевых кредиторов национальной экономики. По размеру кредитного портфеля юридических лиц занимает 4 место в банковской системе страны. Основным акционером ОАО «БПС-Сбербанк» выступает ПАО Сбербанк (98,43 % акций).