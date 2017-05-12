Белорус Игорь Бокий выиграл 3 золотые медали на ЧМ среди паралимпийцев

Белорусский пловец Игорь Бокий, который является 11-кратным паралимпийским чемпионом, выиграл очередные награды. На чемпионате мира среди атлетов с ограниченными возможностями в Мехико спортсмен выиграл сразу три золотые медали.
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новость
Белорусский пловец Игорь Бокий, который является 11-кратным паралимпийским чемпионом, выиграл очередные награды. На чемпионате мира среди атлетов с ограниченными возможностями в Мехико спортсмен выиграл сразу три золотые медали.
Фотограф на пляже.
- Слышь, это... С обезьянкой сколько стоит?
- Сфотографироваться?