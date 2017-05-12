Белорус Игорь Бокий выиграл 3 золотые медали на ЧМ среди паралимпийцев

Белорусский пловец Игорь Бокий, который является 11-кратным паралимпийским чемпионом, выиграл очередные награды. На чемпионате мира среди атлетов с ограниченными возможностями в Мехико спортсмен выиграл сразу три золотые медали.

Житель Бобруйска Игорь Бокий выступал в категории S13 (слабовидящие спортсмены). Он смог выиграть золотые медали, проплыв 100 метров на спине за 57,45 сек., 100 метров баттерфляем за 54,75 сек., 400 метров вольным стилем за 4 мин. 03,74 сек.

Еще один белорус Григорий Зудилов выиграл две золотые награды, выступив в категории S11 (тотально слепых). Он финишировал первым на стометровке баттерфляем (1 мин. 11,81 сек.) и стометровке свободным стилем (1 мин. 01,27 сек).

Кроме того, три серебряные награды принесли белорусской сборной Наталья Шавель (100 м брассом), Григорий Зудилов (100 м на спине) и его сестра Анна (100 м на спине). Максим Вашкевич выиграл «бронзу» на дистанции 100 м на спине.