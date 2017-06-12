Time присвоил звание "Человек года" жертвам сексуальных домогательств

Редакция американского журнала Time выбрала «Человека года». В 2017 году это звание получила группа женщин, которые первыми рассказали о сексуальных домогательствах. «Нарушители молчания» (The Silent Breakers) привлекли внимание общества к этой проблеме, инициировав движение в соцсетях под хэштегом #MeToo.

На обложке журнала Time была опубликована фотография, на которой актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт, правозащитница Адама Айву, экс-сотрудница Uber Сьюзан Фоулер и сборщица клубники Изабель Паскаль. Все они не побоялись предать огласке свою историю о домогательстве, с которыми они столкнулись в жизни.

«Те, кто нарушил молчание. Голоса, с которых началось движение», - написано на обложке.

Второе место в рейтинге журнала Time занял президент США Дональд Трамп, а третье – председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.