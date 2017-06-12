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06. 12. 2017

Time присвоил звание "Человек года" жертвам сексуальных домогательств

Редакция американского журнала Time выбрала «Человека года». В 2017 году это звание получила группа женщин, которые первыми рассказали о сексуальных домогательствах. «Нарушители молчания» (The Silent Breakers) привлекли внимание общества к этой проблеме, инициировав движение в соцсетях под хэштегом #MeToo.

На обложке журнала Time была опубликована фотография, на которой актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт, правозащитница Адама Айву, экс-сотрудница Uber Сьюзан Фоулер и сборщица клубники Изабель Паскаль. Все они не побоялись предать огласке свою историю о домогательстве, с которыми они столкнулись в жизни.
 
«Те, кто нарушил молчание. Голоса, с которых началось движение», - написано на обложке.
 
Второе место в рейтинге журнала Time занял президент США Дональд Трамп, а третье – председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
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Анекдот все анекдоты

Выходит Маяковский из кабака, окруженный толпой девиц. Девицы начинают его охаживать:
- Владимир! А это правда, что Вы можете сочинить стихотворение прямо с ходу, на месте?
- Конечно! - говорит подвыпивший поэт революции, - Давайте тему!
- Ну, вот видите, в канаве - пьяница валяется.
Маяковский, гордо выпрямившись, громогласно начинает:
Лежит безжизненное тело,
На нашем жизненном пути.
Голос из канавы:
Ну а тебе какое дело?
Идешь с бл***ми и иди.
Маяковский:
- Пойдемте, девушки, это Есенин.

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