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06. 12. 2017

Минчанка, которую на остановке сбило колесо от грузовика, попала в больницу

Источник фото: ГАИ Минска

Врачи диагностировали у женщины, в которую влетело оторвавшееся от грузовика MAN колесо на автобусной остановке в Минске, черепно-мозговую травму, ушибленно-рваную рану лба и ушибы на коленях. Об этом сегодня сообщили в отделе Госавтоинспекции Заводского РУВД.

смотрите также Оторвавшееся от грузовика колесо сбило женщину на остановке в Минске
Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло утром в среду, 6 декабря, на Партизанском проспекте. У двигавшегося грузового автомобиля внезапно отлетело заднее колесо. Оно сбило 40-летнюю женщину, которая в тот момент стояла на остановке общественного транспорта.
 
На место инцидента прибыли сотрудники ГАИ и скорая помощь. Медработники диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, ушибленно-рваную рану лба и ушибы на коленях. Женщине пришлось отправиться в больницу, где ей наложили четыре шва на лбу.
 
Также инспекторы ГАИ выяснили, что перед поездкой водитель не проверил техническое состояние грузовика, в результате чего заднее колесо оторвалось из-за плохого крепления. На него составили административный протокол.
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