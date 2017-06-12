С 11 декабря белорусы смогут подавать документы на визу в Таиланд в Минске

С 11 декабря 2017 года изменится процедура открытия виз в Таиланд для белорусских туристов. С этой даты почетное консульство Таиланда в Минске начнет принимать документы на визы.
С 11 декабря 2017 года изменится процедура открытия виз в Таиланд для белорусских туристов. С этой даты почетное консульство Таиланда в Минске начнет принимать документы на визы.
Выходит Маяковский из кабака, окруженный толпой девиц. Девицы начинают его охаживать:
- Владимир! А это правда, что Вы можете сочинить стихотворение прямо с ходу, на месте?
- Конечно! - говорит подвыпивший поэт революции, - Давайте тему!
- Ну, вот видите, в канаве - пьяница валяется.
Маяковский, гордо выпрямившись, громогласно начинает:
Лежит безжизненное тело,
На нашем жизненном пути.
Голос из канавы:
Ну а тебе какое дело?
Идешь с бл***ми и иди.
Маяковский:
- Пойдемте, девушки, это Есенин.