Лента RSS
Подписаться на ленту
06 декабря 2017, среда, 18:26
+1°C
Завтра 0°C
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
06. 12. 2017

С 11 декабря белорусы смогут подавать документы на визу в Таиланд в Минске

С 11 декабря 2017 года изменится процедура открытия виз в Таиланд для белорусских туристов. С этой даты почетное консульство Таиланда в Минске начнет принимать документы на визы.

С 11 декабря почетное консульство Таиланда в Беларуси начнет оформлять служебные и дипломатические визы, а также принимать документы для оформления туристических виз. Документы будут принимать по адресу ул. М.Богдановича, 131, помещение 207.
 
Чтобы открыть туристическую визу, нужно будет предоставить заполненную визовую анкету, паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев, две фотографии (4х6см), авиабилеты в обе стороны, подтверждение брони в отеле и выписку со счета в банке.
 
Сообщается, что стоимость визы составит 40 долларов. К этой сумме прибавится сбор на пересылку документов в посольство Таиланда в России.
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Выходит Маяковский из кабака, окруженный толпой девиц. Девицы начинают его охаживать:
- Владимир! А это правда, что Вы можете сочинить стихотворение прямо с ходу, на месте?
- Конечно! - говорит подвыпивший поэт революции, - Давайте тему!
- Ну, вот видите, в канаве - пьяница валяется.
Маяковский, гордо выпрямившись, громогласно начинает:
Лежит безжизненное тело,
На нашем жизненном пути.
Голос из канавы:
Ну а тебе какое дело?
Идешь с бл***ми и иди.
Маяковский:
- Пойдемте, девушки, это Есенин.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.