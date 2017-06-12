С 11 декабря белорусы смогут подавать документы на визу в Таиланд в Минске

С 11 декабря 2017 года изменится процедура открытия виз в Таиланд для белорусских туристов. С этой даты почетное консульство Таиланда в Минске начнет принимать документы на визы.

С 11 декабря почетное консульство Таиланда в Беларуси начнет оформлять служебные и дипломатические визы, а также принимать документы для оформления туристических виз. Документы будут принимать по адресу ул. М.Богдановича, 131, помещение 207.

Чтобы открыть туристическую визу, нужно будет предоставить заполненную визовую анкету, паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев, две фотографии (4х6см), авиабилеты в обе стороны, подтверждение брони в отеле и выписку со счета в банке.

Сообщается, что стоимость визы составит 40 долларов. К этой сумме прибавится сбор на пересылку документов в посольство Таиланда в России.