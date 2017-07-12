ОМОН задержал пьяного гомельчанина, устроившего стрельбу в подъезде

В минувшую субботу, 2 декабря, в одном из многоэтажных домов в Гомеле сотрудники ОМОН задержали пьяного агрессивного мужчину, который устроил стрельбу из пневматического оружия. Он бегал с пистолетом в руках по подъезду, стрелял по стенам и окнам, а также угрожал убийством жильцам дома.

В УВД Гомельского облисполкома рассказали подробности инцидента, который произошел в доме на улице Минской в Гомеле в прошлые выходные. Вечером 2 декабря на лестничной площадке многоэтажки появился 30-летний местный житель с пневматическим пистолетом. Он был пьян – позднее на медосвидетельствовании у него выявили 2,62 промилле.

Мужчина начал стрелять в стены и окна в подъезде, а также угрожал женщине, которая вышла на шум. Жильцам дома, которые стали очевидцами произошедшего, пришлось спасаться бегством. Они позвонили в милицию, и вскоре на место происшествия прибыли сотрудники ОМОНа. Появление милиционеров утихомирило мужчину, и он решил от них скрыться в своей квартире. Однако вскоре правоохранители все же задержали нарушителя спокойствия.

В отношении гомельчанина возбудили уголовное дело по факту особо злостного хулиганства. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.