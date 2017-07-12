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07. 12. 2017

Сегодня утром в аэропорту Минск были перебои со светом

Сегодня утром в Национальном аэропорту Минск наблюдались перебои с электричеством. Сразу в двух секторах пропал свет: не работали эскалаторы, информационные табло, автоматические двери. Это произошло из-за того, что в поселке Сокол была повреждена высоковольтная линия.

Утром 7 декабря в поселке Сокол была повреждена высоковольтная кабельная линия, в результате чего время частично прекратилось электроснабжение здания столичного аэропорта.
 
Два сектора (пятый и шестой) остались полностью без электричества, в остальных не работали эскалаторы и автоматические двери, а информационное табло работало. По техническим причинам перестали работать кафе и туалеты. Также у людей возникли проблемы с подъездом к аэропорту - отключились шлагбаумы.
 
К 11:30 электроснабжение аэропорта было восстановлено. Сейчас аэропорт продолжает работать в штатном режиме, прилеты и вылеты осуществляются по расписанию.
 
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