Бобруйского блогера обязали выплатить $3000 за оскорбление милиции

Милиция выиграла суд о защите чести и достоинства против бобруйского блогера Олега Желнова. Суд Бобруйска постановил взыскать с мужчины 6 000 рублей в пользу двух истцов (каждому по 3000 рублей) и удалить оскорбительное видео. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Судебный процесс по делу об оскорблении милиционеров начался в суде Бобруйского района и Бобруйска 27 октября. Истцами выступили заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев и сотрудник ДПС Евгений Сероштанов.

Дело в том, что правоохранители посчитали оскорбительным и не соответствующим действительности видеоролик, который Олег Желнов опубликовал в декабре 2016 года. В нем блогер высказывает недовольство тем, что при входе в здание УВД в Бобруйске одних посетителей заставляют сдавать все носители информации и средства связи, а других «пропускают с ноутбуками и даже холодным оружием».

«Предосудительные высказывания Олега Желнова о совершении сотрудниками органов внутренних дел тяжкого уголовного преступления получили большой общественный резонанс, что негативно повлияло на репутацию как непосредственно инициаторов судебного разбирательства, так и всей системы МВД», - считают в УВД Могилевского облисполкома.

Сегодня суд поставил точку в этом деле. Он пришел к выводу, что своими действиями Олег Желнов распространил сведения, носящие оскорбительный характер, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников милиции.

Блогера обязали удалить видео с его ютуб-канала и выплатить двум истцам по 3 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. Милиционеры собираются перевести деньги, которые им должен выплатить бобруйский блогер, на счет Могилевского детского хосписа.