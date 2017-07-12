В Минском районе ремонтный поезд сошел с рельсов

Сегодня во второй половине дня в Минском районе возле остановочного пункта Роща ремонтный поезд сошел с рельсов. Инцидент вызвал задержку поездов, следующих в сторону Бреста. В пресс-центре Белорусской железной дороги принесли пассажирам извинения за неудобства.

Как сообщили Телеграфу представители БЖД, на остановочном пункте Роща железнодорожная техника, которая следовала к месту проведения путевых работ, внезапно вышла из строя. В связи с этим график движения пассажирских поездов на участке Барановичи-Минск был изменен.

На данный момент движение уже восстановлено, но поезда от станции Помыслише до станции Минск-Пассажирский следуют без остановок в пунктах Роща, Курасовщина и Столичный. Поезд Брест-Минск прибыл на конечную станцию лишь в 17:58, хотя по расписанию должен был прибыть в 16:38.

Пассажирам советуют уточнять сведения о времени прибытия и отправления поездов в справочной железнодорожного вокзала станции Минск-Пассажирский по телефону 105.