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07. 12. 2017

В Минском районе ремонтный поезд сошел с рельсов

Сегодня во второй половине дня в Минском районе возле остановочного пункта Роща ремонтный поезд сошел с рельсов. Инцидент вызвал задержку поездов, следующих в сторону Бреста. В пресс-центре Белорусской железной дороги принесли пассажирам извинения за неудобства.

Как сообщили Телеграфу представители БЖД, на остановочном пункте Роща железнодорожная техника, которая следовала к месту проведения путевых работ, внезапно вышла из строя. В связи с этим график движения  пассажирских поездов на участке Барановичи-Минск был изменен.
 
На данный момент движение уже восстановлено, но поезда от станции Помыслише до станции Минск-Пассажирский следуют без остановок в пунктах Роща, Курасовщина и Столичный. Поезд Брест-Минск прибыл на конечную станцию лишь в 17:58, хотя по расписанию должен был прибыть в 16:38.
 
Пассажирам советуют уточнять сведения о времени прибытия и отправления поездов в справочной железнодорожного вокзала станции Минск-Пассажирский по телефону 105.
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