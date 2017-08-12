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08. 12. 2017

Лукашенко против допинга в спорте: мы даже с ним не можем победить

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Глава государства Александр Лукашенко категорически против того, чтобы спортсмены применяли стимуляторы и допинг. Об этом он заявил, общаясь с трудовым коллективом минского «Камволя» в пятницу, 8 декабря.

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Президент отметил, что поддерживает борьбу Международного олимпийского комитета с допингом. И это не только потому, что это неправильно или вредит здоровью спортсмена. По его словам, крупные мощные государства всегда будут впереди в вопросе создания соответствующих препаратов.
 
«Мы не сможем таким образом, даже употребляя допинг, их победить», - заявил Александр Лукашенко.
 
У спортсменов берутся анализы на содержание известных аппаратов, например, мельдонин. «А сколько мы еще не знаем препаратов, которые существуют, но не запрещены?», - продолжил он. По мнению белорусского лидера, к допингу в спорте нужно относиться жесточайшим образом.
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