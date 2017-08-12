Лукашенко против допинга в спорте: мы даже с ним не можем победить

Глава государства Александр Лукашенко категорически против того, чтобы спортсмены применяли стимуляторы и допинг. Об этом он заявил, общаясь с трудовым коллективом минского «Камволя» в пятницу, 8 декабря.
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Глава государства Александр Лукашенко категорически против того, чтобы спортсмены применяли стимуляторы и допинг. Об этом он заявил, общаясь с трудовым коллективом минского «Камволя» в пятницу, 8 декабря.
В понедельник утром сантехник Сидоров был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи утверждают, что видели его таким уже не раз.