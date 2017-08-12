Депутат: госпошлину на допуск к дорожному движению заменят транспортным сбором

Госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении была введена в Беларуси в 2014 году. Автовладельцев обязали уплачивать в бюджет этот сбор, который должен идти на строительство и ремонт дорог. Чек об оплате предъявляется при прохождении техосмотра.

В 2017 году физические лица оплачивают возможность ездить по дорогам своей страны в размере от 2 базовых величин (для владельцев мотоцикла/мотороллера) до 25 базовых (для тех, у кого есть грузовой автомобиль массой более 12 тонн).