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08. 12. 2017

Депутат: госпошлину на допуск к дорожному движению заменят транспортным сбором

Белорусские власти планируют заменить государственную пошлину на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении на транспортный сбор с возможностью его помесячной уплаты. Об этом в пятницу сообщила на своей странице в Facebook депутат Палаты представителей Анна Канопацкая.

По ее словам, госпошлину на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении могут заменить на транспортный сбор, которые автомобилисты смогут оплачивать ежемесячно. Планируется ввести рассрочку для граждан, у которых нет средств для единовременной уплаты сбора, а также задействовать систему фотофиксации для контроля за уплатой этого сбора, сообщает Анна Канопацкая.
 
Госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении была введена в Беларуси в 2014 году. Автовладельцев обязали уплачивать в бюджет этот сбор, который должен идти на строительство и ремонт дорог. Чек об оплате предъявляется при прохождении техосмотра.
 
В 2017 году физические лица оплачивают возможность ездить по дорогам своей страны в размере от 2 базовых величин (для владельцев мотоцикла/мотороллера) до 25 базовых (для тех, у кого есть грузовой автомобиль массой более 12 тонн).

 

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