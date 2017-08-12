Аварийный мост над Припятью: за полдня катера МЧС перевезли более 90 человек

В Житковичском районе людей через реку Припять переправляют два катера МЧС, поскольку движение по автомобильному мосту закрыли из-за аварийного состояния. В пятницу за половину дня они перевезли 91 человека, сообщили представители МЧС.

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Накануне днем стало известно, что на автомобильном мосту через Припять в Житковичском районе появилась трещина, а сама конструкция прогнулась на полметра. Изначально предполагалась, что движение по посту запретят лишь автомобилистам. Однако специальная комиссия приняла решение не пускать туда даже пешеходов.

В МЧС сообщили, что к четырем часа дня 8 декабря два спасательных катера перевезли через Припять 91 человека, включая 12 детей. Они работают попеременно. Автомобилисты, которые не хотят делать крюк через Столин и Мозырь, могут воспользоваться круглосуточной переправой в деревне Снядин. Это в 35 км от Житковичей.

Местные власти обещают, что в понедельник здесь будет сооружена понтонная переправа.