Аварийный мост над Припятью: за полдня катера МЧС перевезли более 90 человек

В Житковичском районе людей через реку Припять переправляют два катера МЧС, поскольку движение по автомобильному мосту закрыли из-за аварийного состояния. В пятницу за половину дня они перевезли 91 человека, сообщили представители МЧС.
В Житковичском районе людей через реку Припять переправляют два катера МЧС, поскольку движение по автомобильному мосту закрыли из-за аварийного состояния. В пятницу за половину дня они перевезли 91 человека, сообщили представители МЧС.
В понедельник утром сантехник Сидоров был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи утверждают, что видели его таким уже не раз.