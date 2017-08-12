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08. 12. 2017

Лукашенко пообещал шить себе костюмы из ткани "Камволя"

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Во время посещения минского предприятия «Камволь» президент Александр Лукашенко ознакомился с новыми тканями, которые недавно начали здесь выпускать. Он пообещал, что теперь будет шить себе костюмы из белорусских тканей.

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По мнению главы государства, те образцы тканей, что были ему продемонстрировали, достойные. «Больше не буду шить из какой-то чужой ткани костюмы, а буду покупать здесь. И внутреннее потребление у нас будет ориентировано на вас», - заверил Александр Лукашенко.
 
Президенту также подарили отрезы ткани для нового костюма в качестве гарантии качества выпускаемой продукции. «Сошью. Обязательно», - пообещал он.
 
В пресс-службе белорусского лидера отметили, что по время посещения «Камволя» на некоторых чиновниках, которые сопровождали Александра Лукашенко, были надеты деловые костюмы из тканей этого предприятия.
 
В последний раз президент побывал на «Камволе» в конце 2012 года. Тогда он поручил провести модернизацию предприятия, на что ушло около 110 млн долларов. Сегодня восстановительные работы подходят к завершению. Во время сегодняшнего визита белорусский лидер похвалил руководителей за проделанную работу и поручил увеличить объемы производства тканей до 7-8 млн погонных метров в год.
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