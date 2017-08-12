Лукашенко пообещал шить себе костюмы из ткани "Камволя"

Во время посещения минского предприятия «Камволь» президент Александр Лукашенко ознакомился с новыми тканями, которые недавно начали здесь выпускать. Он пообещал, что теперь будет шить себе костюмы из белорусских тканей.

По мнению главы государства, те образцы тканей, что были ему продемонстрировали, достойные. «Больше не буду шить из какой-то чужой ткани костюмы, а буду покупать здесь. И внутреннее потребление у нас будет ориентировано на вас», - заверил Александр Лукашенко.

Президенту также подарили отрезы ткани для нового костюма в качестве гарантии качества выпускаемой продукции. «Сошью. Обязательно», - пообещал он.

В пресс-службе белорусского лидера отметили, что по время посещения «Камволя» на некоторых чиновниках, которые сопровождали Александра Лукашенко, были надеты деловые костюмы из тканей этого предприятия.

В последний раз президент побывал на «Камволе» в конце 2012 года. Тогда он поручил провести модернизацию предприятия, на что ушло около 110 млн долларов. Сегодня восстановительные работы подходят к завершению. Во время сегодняшнего визита белорусский лидер похвалил руководителей за проделанную работу и поручил увеличить объемы производства тканей до 7-8 млн погонных метров в год.