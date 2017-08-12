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08. 12. 2017

В Минске ИП хранил в подвале многоэтажки пиротехнику на 20 тыс. долларов

Источник фото: ГУВД

В Минске сотрудники Ленинского РУВД обнаружили целый склад пиротехники в подвале многоэтажного дома в Серебрянке. Владельцем более 150 тысяч петард и салютов был индивидуальный предприниматель, который живет в этом же доме.

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Официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева рассказала, что на днях сотрудники милиции нашли склад пиротехники в подвальном помещении жилого дома по проспекту Рокоссовского. Всего там хранилось более 150 тысяч единиц пиротехнических изделий, но это еще не окончательная цифра – подсчет еще ведется. 
 
Оказалось, что пиротехника принадлежит индивидуальному предпринимателю, который проживает в этом же доме. Мужчина зарабатывает себе на жизнь продажей пиротехники. Милиционеры были вынуждены изъять у него весь товар, поскольку он хранился с нарушениями.
 
По предварительным данным, общая сумма пиротехники составляет около 20 тыс. долларов.

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