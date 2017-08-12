В Минске ИП хранил в подвале многоэтажки пиротехнику на 20 тыс. долларов

В Минске сотрудники Ленинского РУВД обнаружили целый склад пиротехники в подвале многоэтажного дома в Серебрянке. Владельцем более 150 тысяч петард и салютов был индивидуальный предприниматель, который живет в этом же доме.
новость
В Минске сотрудники Ленинского РУВД обнаружили целый склад пиротехники в подвале многоэтажного дома в Серебрянке. Владельцем более 150 тысяч петард и салютов был индивидуальный предприниматель, который живет в этом же доме.
В понедельник утром сантехник Сидоров был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи утверждают, что видели его таким уже не раз.