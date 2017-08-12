МИД рекомендует белорусам избегать скоплений людей в Израиле

С учетом напряженной ситуации в Израиле Министерство иностранных дел рекомендует белорусским гражданам, которые сейчас находятся в этой стране, избегать мест массового скопления народа. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В частности, МИД настоятельно рекомендует белорусам, которые находятся в Израиле или направляются туда, избегать мест массового скопления людей и не посещать определенные места. Гражданам следует отказаться от посещения Восточного Иерусалима, его Старого города, сектора Газа, Западного берега реки Иордан, приграничных районов Израиля с Сирией и Ливаном. 6 декабря президент США Дональд Трамп от лица всех американцев признал Иерусалим столицей Израиля и объявил, что американское посольство будет перенесено из Тель-Авива в этот город. Такое заявление привело к массовым уличным протестам в Израиле. В Иерусалиме тысячи арабов вышли на акцию протеста Читайте также: