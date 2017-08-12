08 декабря 2017, пятница, 21:29
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
08. 12. 2017

МИД рекомендует белорусам избегать скоплений людей в Израиле

Источник фото: Reuters

С учетом напряженной ситуации в Израиле Министерство иностранных дел рекомендует белорусским гражданам, которые сейчас находятся в этой стране, избегать мест массового скопления народа. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В частности, МИД настоятельно рекомендует белорусам, которые находятся в Израиле или направляются туда, избегать мест массового скопления людей и не посещать определенные места. Гражданам следует отказаться от посещения Восточного Иерусалима, его Старого города, сектора Газа, Западного берега реки Иордан, приграничных районов Израиля с Сирией и Ливаном.
 
6 декабря президент США Дональд Трамп от лица всех американцев признал Иерусалим столицей Израиля и объявил, что американское посольство будет перенесено из Тель-Авива в этот город. Такое заявление привело к массовым уличным протестам в Израиле.
 
  • Предприятия и ведомства:
  • МИД
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В понедельник утром сантехник Сидоров был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи утверждают, что видели его таким уже не раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.