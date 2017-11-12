Лукашенко не исключает, что декрет о ПВТ 2.0 придется дорабатывать после принятия

Беларусь должна принять цифровую реальность и максимально использовать все возможности, которые она открывает перед нами. С таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко на совещании по проекту декрета «О развитии цифровой экономики» в понедельник, 11 декабря.

Глава государства пояснил, что декрета появился для того, чтобы Беларусь могла максимально использовать возможности цифровой экономики. По его словам, это всеобъемлющее название говорит само за себя. «Наша страна твердо определилась. Цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов развития государства», - добавил он.

На совещании у президента сегодня присутствуют не только чиновники, но и представители IT-сообщества: директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, исполнительный директор VP Capital Виктор Прокопеня и другие.

Александр Лукашенко подчеркнул, что предмет разговора весьма актуальный и очень масштабный. «Речь идет не просто о развитии IT-сферы и не только о высоких технологиях. Тема встречи гораздо шире. Еще весной было принято решение о создании IT-страны», - уточнил он.

По мнению президента, отечественная IT-сфера нуждается в новом импульсе развития, чтобы способные люди могли реализовать свои возможности в полной мере. И Лукашенко уверен, что Беларусь может стать как минимум региональным лидером в развитии передовых направлений - искусственного интеллекта, больших данных, технологии блокчейн.

Белорусский лидер обещает не тормозить соответствующие процессы, но реализация намеченных планов будет зависеть от самих представителей IT-сферы. Он призвал не забывать об интересах государства, которое «гарантирует стабильность и безопасность», в погоне за прибылью. Президент готов гарантировать IT-бизнесу стабильность и невмешательство, но будет требовать соблюдения установленного порядка.

Также Александр Лукашенко не исключает, что нынешний проект декрета после его принятия придется дорабатывать. «Давайте вместе подумаем, обсудим, устроим мозговой штурм и попытаемся понять, как сделать так, чтобы наша цель - создать IT-страну - была достигнута», - предложил он.