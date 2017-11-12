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11. 12. 2017

Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии

11 декабря президент России Владимир Путин прилетел на военную базу в сирийском городе Хмеймим, где отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. По его словам, российские военнослужащие выполнили свою задачу в Сирии и возвращаются домой с победой.

На авиабазе Хмеймим, которая больше двух лет является основным районом базирования авиационной группы ВКС России в Сирии, российского лидера встретили президент Сирии Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу.
 
«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», - заявил Владимир Путин, выступая перед военнослужащими, передает РИА "Новости".
 
По его словам, российским и сирийским военным удалось разгромить наиболее боеспособную группировку террористов в Сирии. «Вы с победой возвращаетесь домой, к своим близким», - отметил Путин.
 
На прошлой неделе Сергей Шойгу заявил о полном разгроме «Исламского государства» в Сирии.
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