Вице-премьер: декрет о развитии цифровой экономики подпишут в ближайшие дни

Президент Беларуси Александр Лукашенко должен подписать декрет «О развитии цифровой экономики», который также известен как декрет о ПВТ 2.0, в ближайшее время. Об этом сообщил первый вице-премьер Василий Матюшевский после сегодняшнего совещания у главы государства.

«Рассчитываем, на этой неделе будет подписан», - цитирует Василия Матюшевского БелТА . Чиновник отметил, что декрет очень комплексный, и нужно будет серьезно поработать над действующим законодательством. Поэтому вопрос реализации заложенных в документ норм потребует определенного времени.

Василий Матюшевский также рассказал, что на совещании у президента обсуждалась не только IT-отрасль. Так, в декрете заложены нормы об искусственном интеллекте, роботизации, биотехнологических возможных вариантах развития: «это все такая целая глобально новая экономика». Для этого потребуется создать условия для трансформации традиционных отраслей, изменить подходы в сфере образования. Вице-премьер привел в пример, что сегодня человек должен знать как минимум два языка. Также возникает вопрос качества образования, его ориентированности на современные требования к профессиональным компетенциям.

Что касается работы над проектом декрета, по словам Матюшевского, правительство «ничего не шлифовало», поскольку президент сам потребовал, чтобы документ был максимально широким, «предполагал широкие рамки для развития новых процессов».