Беларусь не планирует входить в ЕС, но заинтересована в "Восточном партнерстве"

Беларусь не планирует становиться членом Евросоюза, но заинтересована участвовать в его инициативе «Восточное партнерство». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко на форуме «Европейский союз и «Восточное партнёрство»: подходы к региональному сотрудничеству».

смотрите также Кравченко: Беларусь и ЕС готовы к переговорам о базовом соглашении

Представитель МИД отметил, что у Беларуси и Евросоюза есть много туристических, образовательных и персональных связей, и наша страна напрямую заинтересована в «Восточном партнерстве» как источнике дополнительных возможностей для сотрудничества. В ближайшее время власти республики рассчитывают согласовать с Евросоюзом два-три совместных проекта в транспорте и инфраструктуре.

Вместе с тем Беларусь не планирует становиться членом ЕС, заявил Олег Кравченко. По его словам, Минск и Брюссель не будут заключать договор об ассоциации. Однако вскоре начнутся переговоры о базовом соглашении. Олег Кравченко отметил, что этот документ нужно заключить как можно быстрее.