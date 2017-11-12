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11. 12. 2017

Беларусь не планирует входить в ЕС, но заинтересована в "Восточном партнерстве"

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

Беларусь не планирует становиться членом Евросоюза, но заинтересована участвовать в его инициативе «Восточное партнерство». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко на форуме «Европейский союз и «Восточное партнёрство»: подходы к региональному сотрудничеству».

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Представитель МИД отметил, что у Беларуси и Евросоюза есть много туристических, образовательных и персональных связей, и наша страна напрямую заинтересована в «Восточном партнерстве» как источнике дополнительных возможностей для сотрудничества. В ближайшее время власти республики рассчитывают согласовать с Евросоюзом два-три совместных проекта в транспорте и инфраструктуре.
 
Вместе с тем Беларусь не планирует становиться членом ЕС, заявил Олег Кравченко. По его словам, Минск и Брюссель не будут заключать договор об ассоциации. Однако вскоре начнутся переговоры о базовом соглашении. Олег Кравченко отметил, что этот документ нужно заключить как можно быстрее.
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