В центре Нью-Йорка взорвалась бомба, есть пострадавшие - видео

Утром в понедельник, 11 декабря, рядом с автовокзалом Порт Ауторити (Port Authority) в центре Нью-Йорка взорвалась самодельная бомба. По данным Управления пожарной службы города, в результате происшествия пострадали четыре человека. Среди пострадавших – мужчина, который привел в действие взрывное устройство.

Сразу же после взрыва на Манхэттене в Нью-Йорке сотрудники полиции эвакуировали три ветки метро. Горожанам рекомендуют не приближаться к району инцидента и временно отказаться от поездок на метро.

DIRECTO | La policía de Nueva York investiga “una explosión de origen desconocido” en Manhattan. Nos llegan las primeras imágenes [Reuters] https://t.co/l425oqzIRG pic.twitter.com/yhwopCSJX9 — EL PAÍS (@el_pais) 11 декабря 2017 г.

По информации местной прессы, на автовокзале сработало самодельное взрывное устройство. После инцидента спецслужбы нашли еще одну бомбу, которая по какой-то причине не сработала.

Полиция Нью-Йорка сообщает, что подозреваемый сейчас находится в больнице. При этом число пострадавших при взрыве увеличилось до четырех человек. По предварительным данным, их жизням ничего не угрожает.

Журналистам уже удалось узнать подробности о личности террориста, устроившего взрыв на Манхеттене. Им оказался 37-летний иностранец, который семь лет живет в нью-йоркском районе Бруклин. Родом мужчина из Бангладеш. При задержании у него нашли взрывчатку, которую он привязал к собственному телу.