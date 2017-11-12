В центре Нью-Йорка взорвалась бомба, есть пострадавшие - видео

Утром в понедельник, 11 декабря, рядом с автовокзалом Порт Ауторити (Port Authority) в центре Нью-Йорка взорвалась самодельная бомба. По данным Управления пожарной службы города, в результате происшествия пострадали четыре человека. Среди пострадавших – мужчина, который привел в действие взрывное устройство.
DIRECTO | La policía de Nueva York investiga “una explosión de origen desconocido” en Manhattan. Nos llegan las primeras imágenes [Reuters] https://t.co/l425oqzIRG pic.twitter.com/yhwopCSJX9— EL PAÍS (@el_pais) 11 декабря 2017 г.
A Brooklyn man has been arrested after allegedly detonating a homemade pipe bomb inside the Port Authority https://t.co/JdHgIez0Fe pic.twitter.com/QuNAxQRGv8— New York Post (@nypost) 11 декабря 2017 г.
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