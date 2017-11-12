Видео: украинец пытался убежать от пограничников в "Мокранах"

9 декабря пограничники в пункте пропуска «Мокраны» задержали 38-летнего гражданина Украины, который пытался убежать от них. В пресс-службе Государственного пограничного комитета рассказали подробности инцидента на белорусско-украинской границе и показали видео.

Вечером 9 декабря житель Львовской области Украины пешком проходил белорусско-украинскую границу в пункте пропуска «Мокраны». Во время пограничного контроля на белорусской стороне мужчина внезапно вспомнил, что ему нужно срочно вернуться на родину. Не спросив разрешения пограничников, он попытался покинуть пункта пропуска.

Украинец попытался убежать от пограничников, но был задержан. В Госпогранкомитете отметили, что в отношении мужчины были составлены протоколы за нарушение режима и неповиновение требованию должностного лица. Ему грозит до 50 базовых величин (1150 рублей).