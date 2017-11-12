В Молодечно 12 и 13 декабря жилые дома останутся без горячей воды и тепла

В ближайшие два дня детские сады и жилые дома в Молодечно останутся без горячей воды и отопления. 12 декабря они будут отключены в домах на улице Янки Купалы, а 13 декабря – в домах на улицах Мира, Строителей и Снежной. Об этом предупредили в «Минскэнерго».

12 декабря без горячей воды и тепла останутся жители домов №106, 108, 108а, 110, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130а, детский сад №33, Молодечненский завод порошковой металлургии, пожарная аварийно-спасательная часть №5 и магазин «Евроопт» на ул. Янки Купалы.

13 декабря отключения будут в домах №22, 24, 26 по ул. Строителей, в домах №6, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 56а, 58 и детских садах №32 и №35 по ул. Мира. Также без тепла останутся жильцы домов № 8 и 10 по ул. Снежной.

Горячее водоснабжение и отопление отключат не на сутки, а на определенный промежуток времени – с 8:00 до 20:00. В это время будут проводиться ремонтные работы на теплотрассах.

Жители Молодечно могут обращаться в диспетчерскую службу района теплосетей по телефонам: 8 (0176 ) 54-62-70, 72-64-27.