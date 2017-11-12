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11. 12. 2017

В ноябре в Беларуси больше всего подорожали услуги по охране жилищ и бананы

Источник фото: Onliner.by

В понедельник, 11 декабря, в Национальном статистическом комитете Беларуси сообщили, как изменились потребительские цены в ноябре 2017 года. Инфляция в прошлом месяце составила 0,5%, с начала года – 4,4%.

Из сообщения Белстата следует, что в ноябре рост потребительских цен на товары и услуги в Беларуси замедлился до 0,5% после внезапного скачка в октябре на 1,2%.
 
Продукты подорожали в среднем на 0,5%, непродовольственные товары – на 0,1%. Тарифы на услуги в прошлом месяце  выросли на 0,5%. За 11 месяцев 2017 года продовольственные товары стали дороже на 3,4%, непродовольственные – на 2,8%, услуги – на 9%.
 
В ноябре больше всего в Беларуси подорожали услуги по охране жилищ (на 25%), бананы (13%), огурцы (12%), отопление (11%), виноград (8%) и куриные яйца (4%). Ряд позиций потеряли в цене: свекла и цитрусовые плоды подешевели почти на 8%, перец, белокочанная капуста и зимние сапоги – почти на 5%, репчатый лук – на 4%.
 
Ранее зампред Нацбанка Тарас Надольный заявил, что Беларусь приблизилась к тому, чтобы низкая инфляция сохранилась на долгое время.
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