12 декабря 2017, вторник, 11:46
+5°C
Завтра +2°C
+5°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
12. 12. 2017

Лидские пограничники со стрельбой преследовали подозрительный джип

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

В Вороновском районе Гродненской области пограничники открыли огонь по внедорожнику, который пытался от них скрыться. Водитель джипа привлек к себе внимание тем, что ехал без остановки и с выключенными фарами. Подробности случившегося рассказали в Госпогранкомитете.

смотрите также Видео: украинец пытался убежать от пограничников в "Мокранах"
Ночью 11 декабря лидские пограничники  заметили в населенном пункте Шавры подозрительный автомобиль. Они подали водителю знак остановиться, но тот проигнорировал их требования и лишь прибавил газу. Затем джип с выключенными фарами поехал в сторону деревни Нача, пытаясь оторваться от преследования.
 
Пограничникам пришлось стрелять по колесам машины, чтобы задержать нарушителя. Им оказался 38-летний житель Гродненской области. За неповиновение требованию должностного лица и нарушение пограничного режима мужчине грозит штраф до 100 базовых величин или административный арест.
Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.