Лидские пограничники со стрельбой преследовали подозрительный джип

В Вороновском районе Гродненской области пограничники открыли огонь по внедорожнику, который пытался от них скрыться. Водитель джипа привлек к себе внимание тем, что ехал без остановки и с выключенными фарами. Подробности случившегося рассказали в Госпогранкомитете.

Ночью 11 декабря лидские пограничники заметили в населенном пункте Шавры подозрительный автомобиль. Они подали водителю знак остановиться, но тот проигнорировал их требования и лишь прибавил газу. Затем джип с выключенными фарами поехал в сторону деревни Нача, пытаясь оторваться от преследования.

Пограничникам пришлось стрелять по колесам машины, чтобы задержать нарушителя. Им оказался 38-летний житель Гродненской области. За неповиновение требованию должностного лица и нарушение пограничного режима мужчине грозит штраф до 100 базовых величин или административный арест.