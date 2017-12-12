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12. 12. 2017

Лукашенко хочет довести сотрудничество с Молдовой до уровня времен СССР

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Беларусь заинтересовала в сотрудничестве с Молдовой и рассчитывает восстановить уровень сотрудничества времен Советского Союза. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, встречаясь во вторник,12 декабря, с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

В пресс-службе белорусского лидера отметили, что Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова развивать экономическое сотрудничество с Молдовой и довести его до уровня, существовавшего во времена СССР. По его словам, в белорусско-молдавских отношениях отсутствует субъективный фактор – есть только здравый смысл. И у обеих сторон существует большой интерес друг к другу.
 
Александр Лукашенко рассказал, что не единожды бывал в Молдове во времена Советского Союза. «Цветущий, красивый край. Он же никуда не исчез. Прекрасные люди, такие, как белорусы, - трудолюбивые», - отметил он и добавил, что у Молдовы есть хорошие земли, которые могут дать то, что нужно белорусам, а у нас есть необходимая для молдаван техника.
 
По мнению президента Беларуси, главное, чтобы государства существовали как единые, не разделенные и не порванные на куски, и чтобы люди жили счастливо. «Если так будет, тогда придет и товарообмен, к которому мы стремимся, чтоб он был все больше и больше», - сказал он.
 
Также Александр Лукашенко пригласил Молдову работать на белорусской рынке. «У нас проблем не будет, потому что вы к нам идете с теми товарами, которые мы не производим. Если у вас будет возможность и желание, чтобы мы шире были представлены в Молдове, будьте уверены в том, что мы это сделаем быстро и оперативно», - заключил он.
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