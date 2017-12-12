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12. 12. 2017

В новогоднюю ночь в Минске метро будет работать до 4 утра, автобусы – до 5

В новогоднюю ночь в Минске работа общественного транспорта будет продлена. Автобусы и троллейбусы будут ходить до 5 часов утра, а метро закроется в 4:00 – 4:15. Об этом сообщил представитель ГУ «Столичный транспорт и связь» Александр Каптюх на пресс-конференции 12 декабря.

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По словам Александра Каптюха, уже с 15 декабря в работу столичного транспорта вносятся изменения. На автобусных маршрутах №1 и №100 увеличится количество подвижного состава, также транспорт будет чаще ходить и по изменённым маршрутам во время проведения спортивных и развлекательных мероприятий, например, на шествии Дедов Морозов
 
Также начальник отдела организации пассажирских перевозок рассказал, как будет работать общественный транспорт Минска в новогоднюю ночь. Наземный транспорт будет ходить до 5:00, интервалы движения составят не более 20 минут. Последнее отправление автобусов и троллейбусов в районе конечных станций метрополитена запланировано на 4:45.
 
Станции метро закроются в 4:00, кроме «Немиги», «Фрунзенской», «Октябрьской» и «Купаловской» - эти завершат свою работу в 4:15. А 1 января подземка откроется в привычное время – в 5:30.
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