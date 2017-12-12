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12. 12. 2017

Минобразования: воспитанник спецучилища сломал позвоночник при побеге

12 декабря в Министерстве образования прокомментировали информацию о задержании двух руководителей могилевского спецучилища, избивших шестерых подростков, которые пытались сбежать. Оказывается, что один из воспитанников получил закрытый перелом позвоночника не во время избиения, а при попытке побега.

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По информации Минобразования, в Могилеве из спецучилища закрытого типа, в котором воспитываются подростки, совершившие преступления, сбежали 6 воспитанников. Во время побега один из них получил серьезную травму – перелом позвоночника. Это произошло, когда подросток прыгал через забор, пишет БелТА.
 
Представители Минобразования направились в спецучреждение, как только поступил сигнал от родителей воспитанников, что их детей избили после попытки побега. «Все дальнейшие решения принимались совместно с правоохранительными органами», - сообщили в ведомстве и добавили, что сейчас этот вопрос находится на их контроле.
 
Ранее Телеграф сообщил, что в отношении директора спецучилища и его заместителя возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий.
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