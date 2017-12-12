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12. 12. 2017

В Гродно задержали женщину на Seat с семикратным превышением алкоголя

Минувшей ночью в Гродно сотрудники Департамента охраны задержали женщину, которая ехала по городу за рулем автомобиля Seat в сильно пьяном состоянии. На медицинском освидетельствовании у нее выявили семикратное превышение допустимой нормы алкоголя. Об этом сегодня сообщили в ГАИ Гродненской области.

По информации инспекторов, в ночь на 12 декабря женщина выпила дома коньяку, поругалась с супругом, а затем села в автомобиль Seat и уехала. Сотрудники правоохранительных органов остановили ее на проспекте Янки Купалы. По внешним признакам женщина была сильно пьяна.
 
На место происшествия прибыл наряд ГАИ, который доставил женщину на медосвидетельствование. Оказалось, что содержание алкоголя в ее организме в 7 раз превысило норму. В отношении жительницы Гродно составили административный протокол. Кроме крупного штрафа, женщине грозит лишение водительских прав на три года.
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